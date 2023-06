OL : Aulas accusé d'avoir arrangé un match, Govou vole à son secours

Zapping But! Football Club OL : Mercato, organigramme... Les annonces de Textor vous ont-elles rassuré ?

L'interview de l'ancien maire de Lyon Gérard Collomb dans la revue Lyon Décideurs a fait grand bruit. Notamment parce qu'il affirme que Jean-Michel Aulas et Louis Nicollin ont arrangé le résultat d'un Montpellier-OL (1-1) décisif pour les deux équipes lors de la 37e journée du championnat 2002-03. Avec le nul, le MHSC se sauvait alors que les Gones étaient quasiment assurés d'être sacrés puisqu'ils comptaient trois points d'avance et 19 buts de plus que l'OM au goal average. Collomb se souvient que pour avoir tiré sur la barre en seconde période, Juninho avait rendu Aulas fou de rage et était sorti peu après...

"Il faut arrêter de raconter n'importe quoi"

Alors que Collomb a parlé d'arrangement, beaucoup se sont offusqués, requalifiant ce Montpellier-Lyon en match truqué. Ce qui a fait bondir Sidney Govou. Sur le site de So Foot, l'homme aux sept sacres avec les Gones, qui était donc à la Mosson ce 20 mai 2003, a déclaré : "A 1-1, évidemment que cela arrangeait les deux équipes, donc on n’avait pas forcément besoin de jouer. Mais cela ne s’appelle pas "match truqué", il faut arrêter de raconter n’importe quoi". On attend désormais la réaction de Jean-Michel Aulas...

⚡ Sidney Govou a répondu aux accusations de Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, qui a assuré qu'Aulas avait truqué un match face à Montpellier en 2003https://t.co/qhtfrBmg0I — RMC Sport (@RMCsport) June 14, 2023

