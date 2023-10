OL : Grosso a trouvé deux trésors inestimables en traquant la taupe

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

La quête de la taupe est toujours en cours à l’OL. Et, pour l’heure, Fabio Grosso a pourtant bien plus important à préparer puisque l’OM attend les Gones de pied ferme dimanche au Vélodrome, où les hommes de Gennaro Gattuso viennent de croquer l’AEK Athènes en Ligue Europa (3-1). En attendant de dénicher le fameux fauteur de troubles, si tant est que cela soit possible, le coach de l’OL a trouvé bien mieux à Lyon : du soutien.

Grosso soutenu par les supporters et le vestiaire !

Olympique et Lyonnais, site référence du club rhodanien, a lancé un sondage qui montre que 88% des 4000 votants valident le management de Grosso que ce soit au niveau des séances ou du traitement des joueurs et qu’ils seraient prêts à partir à la guerre avec lui ! Pour couronner le tout, et n’en déplaise à Jérôme Rothen, « il a pour l’instant encore le soutien d’une grande majorité du vestiaire. »

