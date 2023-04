OL : Blanc, résultats, tacles, Aulas publie (encore) sa prose sur Twitter

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

L'OL va mieux. En témoigne sa victoire, dimanche, face au Stade Rennais à domicile. Jean-Michel Aulas, lui, se porte également bien, combatif à souhait, comme ont pu le constater certaines supporters en découvrant sur Twitter le fruit de sa très longue réflexion. Car le président lyonnais y est allé gaiement sur le réseau social afin de rétablir certaines vérités en glissant quelques tacles aux médias en tous genres.

Au sujet de Laurent Blanc, tout d'abord, son entraîneur. "Quand je lis que Laurent Blanc et le mercato d’hiver n’auraient pas amélioré l’équipe, je découvre, non pas dans la presse, mais via des passionnés que l’Olympique Lyonnais est premier ex-aequo de la phase retour avec Paris et Reims." Puis en direction des supporters qui, pour certains, avaient boycotté le match contre le Stade Rennais. "Les joueurs le savent, nous en avons parlé, nous devons rester mobilisés pour la suite: match après match, cette fin de saison. Nous devons soutenir tous les joueurs qui ont envie de se battre pour retrouver les sommets et en particulier les plus jeunes, car c’est sous les encouragements qu’ils obtiendront les meilleurs résultats et non les sifflets dont sauront trop bien profiter les sirènes qui veulent les attirer dans leurs filets."

"Je ne pense pas que la presse sorte de sa crise en copiant Twitter"

Puis, enfin, pour les médias. "Quand j'ouvre la presse ou écoute la radio, et j'entends certaines depuis Paris penser que nous sommes finis, et qui évidemment nous invitent sans cesse à venir réagir pour nourrir la machine à buzz(...)Je ne pense pas que la presse sorte de sa crise en copiant Twitter dans un grand concours de qui écrira la meilleure punchline ou le titre qui fera le plus de clics ou de réactions désobligeantes."