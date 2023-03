OL : Laurent Blanc, Textor, Hervé Renard à la tête des Bleues, Aulas assène ses vérités

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Voici ce qu'il faut retenir des propos du président de l'OL, Jean-Michel Aulas, tenus lors de l'émission de Vincent Moscato.

Laurent Blanc confirmé

"Oui bien sûr, Blanc sera l'entraîneur la saison prochaine. Je ne le connaissais pas dans l'exercice de ses fonctions. Je l'ai dit, il aurait dû devenir le coach il y a trois ans mais cela ne s'est pas fait. Maintenant il est là et j'en suis très heureux. Je suis convaincu que Laurent Blanc a les qualité pour nous mener au plus haut.

La saison

"Notre saison n'est pas un cauchemar mais c'est très difficile. On a fait tous les efforts possibles et inimaginables. On a changé de coach et on a pris un entraîneur expérimenté et est indépendant sur le plan des idées. On n'est pas encore sortis de l'auberge. Il reste un certain nombre de matchs, il y a la demi-finale Coupe de France qui représente une bouffée d'oxygène pour tous les supporters. On a notre équipe féminine et il y a aussi l'Académie. Le bilan n'est pas bon pour l'équipe première mais plus acceptable sur le plan global."

Textor

"On travaille la main dans la main avec John Textor. On a négocié sur les trois ans une sorte de pleins pouvoirs sur l'OL Groupe. Le jour où la collaboration ne se passera pas bien...je ne suis plus un petit garçon. C'est une belle expérience pour moi."

L'équipe de France féminine

"Quand on est à la Fédération on doit moins parler encore qu'ailleurs. C'est toujours difficile. Mais je peux dire que Hervé Renard est en bonne position. Je l'ai tous les jours au téléphone comme d'autres. Les choses ne sont pas réglées. Il reste aussi un autre. Il y a toujours plusieurs candidats car on ne peut pas se permettre de rester à quai si les choses ne se font pas. Le contact avec Hervé est un contact très positif et on a la chance de jouer la Coupe du monde dans cinq mois. L'année d'après il y aura les Jeux olympiques en France et peut-être l'Euro encore l'année d'après. Il y a un cycle extraordinaire à venir et je pense qu'il faut être très très ambitieux. Il faut changer les habitudes, sortir des sentiers battus et se donner les moyens d'aller chercher cette Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas normal que les féminines soit en retard sur les garçons."