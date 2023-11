OL : un chouchou de Grosso dissipe le malaise Cherki

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Après la terrible agression qu'ils ont subie à Marseille dimanche dernier, les Lyonnais avaient juré qu'un électrochoc s'était produit et que leur saison allait réellement démarrer contre Metz. Promesse non tenue car les Gones ont concédé un nouveau nul décevant ce dimanche face au promu lorrain (1-1). De là à penser que l'ambiance est toujours aussi maussade entre Rhône et Saône, où la chasse à la taupe a été lancée il y a trois semaines, il n'y a qu'un pas.

"Ils sont tous concernés à 100%"

Mais face aux médias, Maxence Caqueret - qui est l'un des rares titulaires indiscutables du onze de Fabio Grosso - a assuré que le groupe était uni, même un Rayan Cherki écarté pour le déplacement à Marseille et sur le banc cet après-midi : "Que ce soit Rayan (Cherki) ou les joueurs qui n’ont pas eu la chance d’être dans le groupe la semaine dernière ou aujourd’hui, ils sont tous concernés à 100%. Ils ont tous cette envie de retrouver l’équipe et de donner le plus possible. On a un groupe large donc forcément il y a toujours des joueurs mis à l’écart. Mais comme j’ai dit, la mentalité est top et tout le monde fait le nécessaire pour être au top et bien se préparer pour chaque match". Ce qui rend encore plus inquiétant les résultats depuis le début de la saison...

🗨 « Avec cette ambiance, on n'a pas le droit de lâcher »



🎙 Notre coach Fabio Grosso était au micro d'@OLPLAY_Officiel après #OLFCM ! 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) November 5, 2023

