OL : Corentin Tolisso contredit Fabio Grosso sur la progression de l'équipe

Si les Lyonnais s'accordent sur le sujet de l'Olympico, ce n'est pas vraiment le cas sur celui de la progression de l'équipe, bonne dernière de Ligue 1 après 12 journées. Ainsi, l'entraîneur, Fabio Grosso, voit son équipe monter en puissance : "On a vu des progrès à l’entrainement, pas encore sur les résultats, a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi. Objectivement, on le voit, on a monté beaucoup le niveau physique. La question est de savoir si joueurs arrivent à gérer cet effort majeur le dimanche. On a l'attitude, on a l'esprit et l'envie de chercher nos résultats. On travaille. Mais la réponse sera donnée sur le terrain".

"On n'a pas beaucoup évolué..."

Présent lui aussi en conférence de presse, Corentin Tolisso n'a pas l'air sur la même longueur d'ondes que son coach puisqu'il estime qu'il n'y a pas d'évolution depuis son arrivée : “On travaille, bien sûr. Si nous étions la meilleure équipe, nous ne serions pas derniers. Il faut continuer, il faut travailler au quotidien pour que ça se passe du mieux possible ; On sait que cela passe par le jeu mais aussi par la tête, le mental, l'état d'esprit. Il faut qu'on soit meilleurs et que chacun progresse. On n'a pas beaucoup évolué, mais on ne va pas s'arrêter. On est des compétiteurs, on veut gagner. Tout n'est pas parfait, mais il faut continuer. Quand je vois mes coéquipiers, les actions que l'on peut faire, j'y crois. Ce match ne nous a pas plombés. Il fallait absolument gagner et même si on ne l'a pas fait, on a continué à travailler”.

