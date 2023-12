OL : coup de théâtre pour Sage et Genesio, Sampaoli reste une option sur le banc !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Une tempête s’avance à l’OL cet hiver. Comme déjà évoqué plus tôt, le club rhodanien a l’intention de dépenser près de 50 millions d’euros net avec cinq postes prioritaires à renforcer : défenseur central, milieu défensif, milieu relayeur, ailier et avant-centre. Si plusieurs noms ont déjà fuité et non des moindres, qui sera l’entraîneur en 2024 ? La question mérite d’être posée tant le flou règne sur son identité. En poste, Pierre Sage a deux avantages aux yeux de ses dirigeants : il connaît parfaitement la maison et dispose de ressources tactiques supérieures à la moyenne avec une méthodologie claire.

Sage prolongé jusqu'à la trêve ?

Avec lui, l’OL pourrait aussi avoir plus de souplesse pendant son mercato, alors qu’un nouveau coach reconnu comme Jorge Sampaoli arriverait avec ses exigences et compliquerait l’équation. Selon L’Équipe, le technicien argentin reste suivi par David Friio, qui continue d’anticiper et d’explorer plusieurs pistes dont celle de Bruno Genesio, qu’il devrait rencontrer dans les prochaines heures. Alors que l’intérim de Sage ne survivrait pas à une troisième défaite de suite dimanche contre Toulouse, il devrait être prolongé jusqu’à la trêve en cas de victoire.

Voici les unes du journal L'Équipe du vendredi 8 décembre 2023 : https://t.co/ACQAgMkjvc pic.twitter.com/uKuMNk2QTE — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 8, 2023

