OL - FC Lorient : un nouveau choix fort de Grosso dans son onze de départ ?

Face à une question portant sur ses leaders à l’OL, Fabio Grosso a livré une réponse évasive, hier, en soulignant qu’il avait besoin que tout le monde le soit. Pourtant, à la veille de recevoir le FC Lorient (15h), l’entraîneur italien va retrouver Alexandre Lacazette, de retour de suspension, et surtout Dejan Lovren, qui n’a pas encore joué cette saison.

Lovren sur le banc ?

Le défenseur international croate (34 ans) aura traversé la préparation en pointillé et n’a joué que quelques minutes depuis sa sortie à la mi-temps de la 35e journée à Clermont (1-2), le 14 mai, en raison d’une blessure à la cuisse gauche deux mois plus tard. Lovren avait essayé de rejouer dans un match amical à huis clos face à Auxerre (L2), le 8 septembre, mais avait ressenti la même douleur. Il a repris l’entraînement collectif cette semaine, et devrait figurer dans le groupe. Selon L’Équipe, il n’est toutefois loin d’être dit que Grosso compte sur lui d’entrée de jeu...

La une du journal L'Équipe du samedi 7 octobre#FRAvITA pic.twitter.com/GxeYQwAzg2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 6, 2023

