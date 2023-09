OL : Daniel Riolo dévoile le nom du grand favori pour remplacer Laurent Blanc

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Laurent Blanc pourrait être débarqué pendant cette trêve internationale. L’idée germe encore dans l’esprit des dirigeants de l’OL, notamment dans celui de John Textor, qui a déjà rencontré Oliver Glasner en Allemagne pour son choix final. Selon Daniel Riolo, l’ancien coach de l’Eintracht Francfort est le grandissime favori pour succéder à Blanc sur le banc de l’OL.

« Oliver Glasner tient la corde, et de loin »

« Oliver Glasner tient la corde, et de loin. C’est le grand favori, a-t-il affirmé au micro de RMC Sport. En fait, il faudrait que Glasner dise non pour que Lopetegui revienne dans la course. Quant à Galtier, Ponsot a milité pour sa venue mais Textor a balayé cette option d’un revers de main. »

[#StaffOL] Pas de nouvelles d'Oliver #Glasner. Bonne nouvelle ? ⏳



Hier soir sur RMC, @DanielRiolo en faisant le favori de l'@OL... et indiquait que V. #Ponsot aurait soufflé le nom de Christophe Galtier à John #Textor. En vain 👀#TeamOL (1/2) pic.twitter.com/LkXyhAnQqa — Social Gones (@SocialGones) September 8, 2023

