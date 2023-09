OL : Dembélé détruit Cheyrou et Ponsot

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

L'Olympique Lyonnais n'a certainement pas besoin de ça en ce moment. Le vaisseau rhodanien tangue dangereusement, entre mauvais résultats, changement d'entraîneurs et règlements de comptes entre Jean-Michel Aulas et John Textor. Si en plus un ancien joueur balance ses quatre vérités... C'est pourtant ce qui s'est passé avec Moussa Dembélé. Dans une interview au vitriol à Foot Mercato, l'attaquant de 27 ans, parti libre à Al-Ettifaq (Arabie Saoudite) cet été, a notamment ciblé Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot, respectivement ancien directeur sportif et actuel directeur général des Gones.

"(Cheyrou) s’est ridiculisé tout seul"

"Bruno Cheyrou et son interview pour dire que les joueurs sont des actifs, c’était un gros manque de respect. Je ne sais pas où il se croyait ce jour-là, peut-être dans un bateau d’esclaves ou sur un champ de coton où les gens sont des objets ou des numéros. Je ne suis pas un actif, je suis un être humain ! Il faut respecter les gens. Les joueurs sont des actifs et donc les supporters sont quoi ? Des consommateurs ? Son discours est très dangereux et irrespectueux. Dans le vestiaire, on a tous pris ça comme un affront et un manque de respect. Et il se croyait malin à venir dire "Soit ils prolongent, soit ils partent". Au final, personne n’a prolongé et personne n’est parti. Il s’est ridiculisé tout seul. Il y a une façon de parler des gens et de faire les choses. S’il voulait que je parte, il devait faire les choses avec respect et correctement. Il fallait appeler mon agent, trouver un deal qui fasse les affaires de tout le monde plutôt que de faire le malin en interview."

"Vincent Ponsot, lui aussi, a été irrespectueux. En février, il a fait une interview disant qu’il avait reçu des offres et que j’ai refusé de partir. Mais il ment. S’il a reçu des offres et qu’il n’en a pas parlé à mon agent alors c’est une faute professionnelle de sa part, pas de la mienne. J’étais en négociations avec plusieurs clubs en janvier 2023. Si on négocie avec un club, c’est qu’on accepte de partir, non ?! Au moment où il dit ça, c’est lorsque les supporters nous avaient pris en grippe avec Houssem (Aouar) et les autres. On jouait à peine à ce moment-là. Je reconnais que nos prestations n’étaient pas top mais le niveau de haine était disproportionné. Quand Vincent Ponsot fait son interview, il sait très bien ce qu’il fait. Il met de l’huile sur le feu et attise encore plus la haine des supporters et se dédouane en même temps pour se donner une bonne image. Son intervention sournoise a rendu le quotidien invivable. J’avais senti son jeu sournois depuis l’été 2022 quand il envoyait ses amis journalistes dire que je faisais le choix de l’argent en voulant partir libre. C’est beaucoup de communication et de calculs pour manipuler les gens. La vérité, c’est qu’ils se sont tous foirés dans la gestion du club et que ça dure depuis des années. Quand on regarde bien, ces gens ne sont jamais réellement critiqués car ils ont leur copains dans les médias ou sur les plateaux télé qui ne vont jamais leur faire mauvaise presse. À part Daniel Riolo, Jérôme Rothen et 3-4 exceptions, le reste c’est du copinage. Ils ne vont pas mal parler de leurs potes ou ex-coéquipiers."

