OL : un flop du Mercato estival fait des révélations sur le vestiaire

Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Il n'a disputé que sept matches en six mois, n'est resté qu'un semestre alors qu'il avait été prêté pour une saison mais Diego Moreira a gardé un bon souvenir de son passage à Lyon. L'ailier gauche portugais, retourné à Chelsea pour la deuxième partie d'exercice, a accordé une interview au quotidien O Jogo pour dire combien il a apprécié son passage entre Rhône et Saône. Et combien il a trouvé Rayan Cherki... professionnel !

"Cherki, qui est un grand professionnel depuis plusieurs années..."

"Ça a été une très bonne expérience, même si la situation du club n’était pas facile. Cela m’a permis de grandir. Autour de moi, il y avait des joueurs de grande qualité, avec du vécu, qui avaient déjà remporté des titres. J’ai énormément appris auprès de Lacazette, il m’a donné de nombreux conseils. J’ai aussi beaucoup discuté avec Mama Baldé, parce que nous avons un lien commun avec la Guinée, Cherki, qui est un grand professionnel depuis plusieurs années même s’il n’a que 20 ans, Tolisso, qui est champion du monde, et Clinton Mata. Et puis bien sûr Anthony Lopes. C’était bien, ça m’a permis de grandir."

