OL - FC Lorient : Lacazette se réveille, les Gones ne gagnent toujours pas ... Les notes des Lyonnais

Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Note du match : 15/20

Le match entre la pire attaque et la pire défense fut finalement trop spectaculaire. Lyon aurait sans doute mérité mieux mais les Gones ont enfin mené au score dans un match et montré un visage combatif. La lumière au bout du tunnel vue par Fabio Grosso ?

Homme du match : Alexandre Lacazette (7)

Les notes des Lyonnais :

Lopes (5,5) : le Portugais ne peut pas grand-chose sur les trois buts mais son double arrêt devant Mendy et Faivre a permis de retarder le but de l’égalisation (73’). Rien à se reprocher à titre personnel.

Mata (5) : on a beaucoup vu le latéral droit des Gones vu que le jeu des Lorientais penchait de son côté. Les buts sont aussi tous arrivés depuis la droite, pas aidé non plus par l’absence de repli de son côté.

Lovren (4) : retour à la compétition compliqué pour le Croate, un peu statique sur le premier but, trop court dans son tacle sur le second et proche de provoquer un penalty pour une main sur un dégagement raté.

O’Brien (6) : si la défense rhodanienne a cédé trois fois et qu’il demeure perfectible dans la relance, l’Irlandais est encore une fois à créditer d’un bon match… Avec de nombreux duels gagnés.

Tagliafico (5) : match quelconque du champion du Monde, qui n’apporte rien offensivement mais fait le travail défensivement.

Caqueret (5) : match moyen du milieu rhodanien, qui jouit encore de son totem d’immunité. Remplacé par Cherki (88’).

Alvero (5,5) : s’il a parfois manqué de justesse technique, l’ancien Sochalien a eu le mérite de dominer la bataille aérienne au milieu. Remplacé par Lepenant (59’).

M.Diawara (5,5) : pour une première surprise, l’ancien Titi du PSG a plutôt bien tenu son rang. S’il s’est fait enrhumer par Kroupi Jr sur le premier but de Lorient, le reste de son match fut globalement intelligent. Remplacé par Tolisso (59’), qui n'est pas parvenu à faire beaucoup plus que le milieu de 19 ans.

Nuamah (6) : le Ghanéen a été le détonateur de la bonne période des Gones grâce à son but (21’). Dommage qu'il soit un peu light dans le repli. Remplacé par Kumbedi (71’), rentré piston et proche du 4-2 (77’).

Lacazette (7) : sous pression avant le match, le capitaine lyonnais a signé une grosse prestation, auréolé de deux buts (dont un penalty) et d’une grosse activité de harcèlement sur la défense. Lui n’a pas failli.

Jeffinho (6) : si avec le Brésilien c’est souvent tout ou rien, il était dans un bon jour face aux Merlus, impliqué sur les trois buts du premier acte mais assez peu présent défensivement. Remplacé par Mama Baldé (59’), lequel s’est rendu coupable de la perte de balle sur le 3-3 mais s'est aussi beaucoup battu à côté.

