OL - FC Lorient : coup de tonnerre en vue dans le onze de Grosso !

L’OL ne semble plus faire rêver grand monde au point d’être programmé parmi les matches de 15h, le dimanche. Pour donner un peu plus de vie à son club, en crise, Fabio Grosso pourrait chambouler les équilibres en revenant à une défense à 4 contre le FC Lorient. Selon Olympique et Lyonnais, Clinton Mata va ainsi glisser à droite dans ce qui devrait être un OL en 4-3-3.

Toujours pas de créateur aligné ?

La charnière centrale devrait être se composer de Jake O’Brien et Sinaly Diomandé, ce qui laisserait de facto Dejan Lovren sur le banc. Au milieu, Skelly Alvero devrait occuper une nouvelle fois le rôle de sentinelle avec un duo Caqueret-Tolisso devant lui. En attaque, Alexandre Lacazette va retrouver sa place avec par Rayan Cherki et Ernest Nuamah sur les côtés.

