OL : Grosso affiche sa confiance avant Clermont et en remet une couche sur Cherki

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Les Internationaux

"Ils sont tous rentrés, il y en avait six avec les sélections de jeune et deux avec les A qui ont joué bien plus loin, Ernest (Nuamah) et Nico (Tagliafico). Les derniers sont rentrés un peu plus fatigués et ne sont revenus dans le groupe que jeudi. On essaye de récupérer de l'énergie d'ici demain soir. Mais j'ai tout le groupe à disposition."

La trêve

"On a beaucoup travaillé sur plusieurs aspects. Heureusement, beaucoup de joueurs étaient encore ici. On a pu bosser physiquement, techniquement, mettre des principes communs à utiliser sur le prochain match, on connait sa difficulté et son importance."

Clermont

"C'est un match important pour nous comme pour Clermont. Je ne sens pas les joueurs paralysés, il règne un bon état d’esprit. Tout le monde connait notre position difficile. Pour en sortir, ça sera ensemble. Je ne veux pas dramatiser ou dédramatiser ce match contre Clermont. Il serait aussi important si nous étions premier. On veut voir où on en est après ces deux semaines de travail. Je ressens que nous allons grandir par notre cohésion et notre état d’esprit."

Cherki

On parle toujours des memes choses, mais ça me gêne pas. Son potentiel est extraordinaire. Tout le monde lui souhaite de transformer ça en réalité, en continuité. Il a son destin en main, Dieu lui a donné qualités incroyables. Mais il peut progresser. J'ai bien aimé sa rentrée contre Lorient, il avait le bon état d’esprit. C’est un joueur, pas un joueur à part. Il n'y a pas que les qualités techniques, le mental et le physique comptent aussi. Lui est énorme techniquement mais il doit améliorer le reste. C'est un ensemble."

Propos retranscrits par Le Progrès.

Podcast Men's Up Life