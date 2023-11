OM - OL : Grosso remercie Longoria et Gattuso mais s'offusque de la décision de la LFP après sa grave blessure !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Sur son état de santé

« Ça va mieux, ça doit aller mieux même si on était déçus, fâchés, énervés. On a passé une journée très triste pour sport. Cette journée doit faire réfléchir le sport. On ne peut pas mettre en danger la vie des gens. Mon oeil et ma santé, ce n'est pas ça, il arrive une bouteille quand j'ai tourné ma tête. Ce n'est pas mon message, ce n'est pas moi le problème. Il y a eu des choses inacceptables pour notre bus, celui des supporters. On a vécu quelque chose qu'on a eu peur de ne pas pouvoir raconter ».

Sur les décisions de la LFP, pas à la hauteur selon lui

« On n'a pas encore bien compris la journée qu'on a passée si je me fie aux décisions que je vois. Je n'ai rien contre Marseille et les supporters. Il ne faut pas attendre quelque chose de plus grave pour prendre des décisions. J'espère que ce n'était pas des supporters de l'OM et que c'était des gens avec rien dans la tête. Il faut prendre des décisions ».

« J'aurais préféré que mon visage ne fasse pas le tour du monde »

Sur les soucis de sécurité au Vélodrome

« J'aurais préféré que mon visage ne fasse pas le tour du monde. C'était incroyable d'être caillassé pendant 2 ou 3 minutes et de passer au milieu d'une route avec des travaux, des cailloux (…) J'ai l'impression qu'on a fait un parcours qu'on ne devait pas faire. J'ai l'impression qu'on était rentré dans un stade avec deux motos et deux voitures de police puis on est sorti du stade avec 25 camionnettes et motos. On essaye de faire des choses après mais on devrait le faire avant. Les décisions doivent être importantes. Je ne parle pas de sportif mais de la sécurité pour nous. C'est moi mais cela aurait pu être n'importe qui dans notre bus et celui des supporters même s'il y a des gens autour qui sont malades dans leurs têtes ».

Sur l’attitude de l’OM

« Le président Pablo Longoria et 'Rino' Gattuso sont venus me chercher après la suspension du match. On s'est eu au téléphone après et je les remercie beaucoup. Je leur ai dit que ce n'était pas contre Marseille ou contre eux mais c'est contre quelque chose qui est arrivé et qui ne doit pas se passer ».

« J’étais faible à l’extérieur mais un volcan à l’intérieur »

Sur sa détermination à l’OL

« Au début j'étais faible à l'extérieur mais un volcan à l'intérieur. Je veux bien faire dans ce club, mes adjoints ont pris le relais au début. Le plus important c'est la vie et pas le sport. On a bien géré la semaine au sein du club ».

Sur son groupe qui répond bien

« J'ai un peu essayé de parler aux joueurs et j'ai senti une grande cohésion. On doit montrer notre qualité collective et ce courage (…) Si on a montré une solidarité dimanche, c'est qu'on sait le faire donc on doit maintenant le faire sur le terrain. Notre dernier match à domicile on a créé beaucoup d'occasions et on n'a pas été assez costauds. On a les qualités pour sortir gagnant ».

Sur les actes racistes des supporters

« Il faut condamner les supporters qui affichent leur racisme ».

