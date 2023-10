OL : Grosso évacue la taupe, adore son club et veut aller de l'avant

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Le secret du vestiaire

"Je sais ce que les gens travaillent avec moi pensent de moi. Je sais aussi que je travaille avec beaucoup de passion. Les gens qui travaillent avec moi peuvent le dire. Je suis content de ça. Bien sûr, on a parlé avec les joueurs. J'ai voulu parler avec les joueurs. Pour moi, le vestiaire est quelque chose de sacré. Les choses du vestiaire, ça ne doit pas sortir. Je n'aime pas faire du théâtre, j'aime faire mon travail au maximum de mes capacités. Le vestiaire, c'est le lieu où on construit notre futur. C'est difficile de construire, alors si on se met en danger, ce n'est pas bon. À la fin de la réunion, j'ai pensé que ce n'était pas fondamental de faire un entraînement en plus de ça. Mais le plus important était de se dire les choses, et on est allés de l'avant. On laisse derrière, on essaie d'oublier ça, on va de l'avant et on essaie de parler du match."

Les supporters

"Je n'aime pas faire de théâtre et je ne le ferai jamais. Mais j'ai vu une atmosphère incroyable au stade et je suis surtout déçu par rapport à ça, c'est qu'on n'arrive pas à donner de la joie aux supporters qui nous encouragent. C'est dommage. Mais on doit travailler, faire des points. Je dis aux joueurs que j'adore ce club, cette ville, que j'essaie de donner tout ce que j'ai pour qu'on sorte de cette situation."

Le temps

"Je ne peux pas penser au temps. Je sais quand j'arrive, pas quand je pars. Rien n'a été fait en quatre matchs. Il y a du temps pour s'améliorer, pour faire les choses, mais je sais aussi qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour prendre les points."

La gestion de l'effectif

"Quelqu'un qui a bien travaillé peut ne pas être au match. Quand je parle de patience, loyauté... Il faut faire des choix, j'ai cette responsabilité. Faire partie d'un match ou ne pas rester dans un match, ça ne veut pas dire être titulaire ou être écarté toute la saison."

L'OM

"On sait qu'on va rencontrer une équipe forte, construite pour faire un bon championnat. Ils ont fait un bon match à la maison, où il y a une grande ambiance. On a les qualités pour les mettre en danger, si on rentre sur le terrain avec un super esprit d'équipe."

Textor

"J'ai une bonne relation avec le président, on parle souvent de football, mais sur ce qu'il a dit (pas de risque de relégation), il n'y a que lui qui peut répondre."

Départ contraint ?

"Je sais que ce travail est toujours en danger. C'est déjà arrivé par le passé. Je suis conscient qu'il faut travailler pour mettre en place des choses. J'ai accepté avec beaucoup d'envie et de bonheur. Je suis très déçu par rapport aux résultats, mais on essaie chaque jour de trouver la solution".

