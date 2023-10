OL : Grosso garde quand même espoir après Reims, Tolisso au bord des larmes, Lopes en colère

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Grosso : « Une petite lumière au fond »

Fabio Grosso : « On est abattu, c’est une situation difficile. Nous ne sommes pas habitués à être là mais on y est ! On est déçu pour les supporters qui nous ont soutenu massivement hier et qui étaient encore nombreux aujourd’hui. Mais on ne lâche rien ! Moi, aujourd’hui, j’ai vu des choses positives, une petite lumière au fond. Il faut la suivre. Je pense qu’il y a l’espace pour remonter. C’est difficile mais on va le faire.

Le dernier match (à Brest), on n’a pas été bon du tout. Aujourd’hui, on est resté dans le match, on a joué à égalité contre une équipe en pleine confiance. On a pris des ballons, on a eu des occases où on peut être mieux. Cela se voit qu’on est faible dans la tête car on n’est pas assez méchant quand on peut marquer. En défense, on laisse parfois les adversaires créer le danger. Mais il y a une lumière au fond. Elle est loin mais je vais me battre avec persévérance, on va courir fort, travailler fort pour essayer de suivre cette lumière (…) Je pense qu’on va arriver à être costaud dans la tête et à être convaincu qu’on peut y arriver avec une grande mentalité. On a une grande responsabilité. J’y crois et je continuerais à y croire jusqu’au bout.

Le groupe a-t-il conscience de la crise ? C’est votre travail de parler de ça. Le nôtre, c’est d’essayer de grandir sur beaucoup de points de vue : mental et technique ».

🗣 Fabio Grosso garde espoir : "J'ai vu une petite lumière au fond, on va la suivre, on va courir fort, on va travailler fort pour aller la chercher."#SDROL pic.twitter.com/sNaRsG3Hzg — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 1, 2023

Tolisso : « Je suis touché »

Corentin Tolisso : « On pense au club, aux supporters, à ce qui est en train de se passer. C’est dur ! Vraiment dur ! On n’a pas le droit d’être là où on en est. Par rapport à ce match, on avait été solide en première mi-temps et ce but à la fin nous a fait beaucoup beaucoup de mal. Après, nous n’avons pas réussi à rattraper ce but et à être dangereux offensivement pour rattraper la situation.

Les matchs qui se répètent ? Je ne sais pas quoi vous dire… Je suis touché. Depuis que je suis tout petit, je suis supporter de l’OL et je n’ai jamais le club dans cette position. Être joueur professionnel et responsable de cette situation, ça me fait plus que mal. Mais, personnellement, je ne lâcherais pas. Mes coéquipiers aussi. On est dans une situation plus que critique à l’heure actuelle. On est dernier du championnat. Il reste encore beaucoup de matchs… Je sais que c’est dur à dire, dur à entendre, je sais… Mais aujourd’hui, ce qu’on a montré sur les sept premières journées, c’est très insuffisant ! Mais il faut qu’on travaille, qu’on relève la tête… Les supporters sont plus que déçus. C’est à nous dans le vestiaire de se parler, de se dire les choses, de s’entraîner encore plus dur qu’actuellement. On doit gagner le prochain match, prendre des points, remonter au classement… »

🫤 @CorentinTolisso au bord des larmes lors de l'interview de fin de match.



🗣 "J'ai jamais vu l'@OL dans cette position."#SDROL pic.twitter.com/fRd7vmw9Tn — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 1, 2023

A.Lopes : « Ce sont de belles conneries ! »

Anthony Lopes : « C’est dur ! On est triste, on est abattu… On pense qu’il y avait la place vraiment. On a des situations. A titre personnel, je fais une mauvaise relance un peu courte et derrière ça fait but ! Il faut assumer tous ensemble. C’est bien beau de venir quand tout va bien mais quand tout va mal il faut aussi montrer une force de caractère. On est dans une situation très compliquée. Sur des petits détails, ça tourne encore moins. A nous d’inverser tout ça, d’apporter encore plus… On est plus que malades. Il faut gommer nos erreurs, moi le premier. En plus, on a vraiment pas de chances : rien ne tourne en notre faveur. Le coach a raison quand il dit qu’on est malade. En ce moment, on n’a pas le médicament pour en sortir. Mais on va le trouver ! J’ai l’espoir qu’on le retrouve tous ensemble. On s'est mis comme des grands dans cette situation, à nous d'en sortir et de transformer tout ça en positif…

Sur l’ambiance du vestiaire ? Ce qui s’est dit, ce sont de belles conneries ! Les personnes intéressées se disent amoureux de l’OL mais quand il y a le feu comme ça à l’Olympique Lyonnais on ne l’enfonce pas à pleine main une équipe sous l’eau. On est déjà sous l’eau. Quand on aime l’OL, on le pousse que ce soit dans les bons et les mauvais moments. Là on est dans un moment très compliqué. Cela ne sert à rien de nous enfoncer car on ne peut pas tomber plus bas… »

