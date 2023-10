OL : Grosso prend une nouvelle décision drastique avec ses joueurs

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L'OL est depuis le week-end dernier la seule équipe des cinq grands championnats européens à n'avoir jamais ouvert le score cette saison. Ce triste record s'ajoute à une dernière place en L1 et à des soucis extra-sportifs qui plombent vraiment l'ambiance chez les Gones. Pour sortir de ce marasme, Fabio Grosso a décidé de doubler les séances d'entraînements ce mercredi et jeudi.

Six séances pour préparer Lorient

"Le sentiment d’urgence est bien là. Mardi, deux jours après la nouvelle déconvenue à Reims, personne ne fait vraiment le mariole au centre d’entraînement de Décines", note le site Olympique et Lyonnais. Qui ajoute : "Avec les réceptions de Lorient dimanche (15h) et Clermont, le 22 octobre (20h45), ce sont deux matchs de la peur qui se profilent pour les Lyonnais. Deux matchs qui doivent enfin lancer la machine et reprendre de la confiance avant un calendrier qui s’annonce bien plus corsé. Grosso a donné de la voix, pour expliquer, recadrer, encourager. Souvent en français, parfois en italien quand il commençait à s’exciter et à pousser ses joueurs à en donner plus. Avec lui, l’OL a adopté la culture italienne de l’effort. Il ne reste plus qu’à l’apercevoir sur le terrain les jours de matchs."

