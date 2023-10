OL : Grosso croit en une remontada et lance un appel aux supporters pour Lorient

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Sur l’importance du match de Lorient

« Nous sommes prêts pour affronter Lorient. Tous les matchs sont cruciaux. On est un club historique qui a toujours joué pour gagner. On est dans la difficulté mais ça ne change rien, on travaille fort pour faire un très bon match. C’est le plus important pour nous ».

Sur les manques constatés à Reims

« On a revu le match ensemble. On a fait une bonne première période avec de bonnes choses. On a perdu les distances avec les coéquipiers à cause de la fatigue. C’est la chose qu’on a essayé de travailler cette semaine. »

"On a les qualités pour revenir"

Sur le fait qu’il croit toujours en une remontée au classement

« Il reste encore 93 points en jeu (81 pts en fait dans un championnat à 18 clubs, NDLR). On a le droit et l’envie de changer la dynamique. On a les qualités pour revenir (…) Pour réussir il faut faire les choses ensemble, on n’a pas eu de pré-saison pour faire les erreurs avant. Bien sûr que l'on veut changer la dynamique, on va essayer dès dimanche. »

Son message aux supporters

« Le plus important est de faire un bon match collectivement avec humilité et générosité. On ne doit pas se sentir supérieurs ou inférieurs. On avait 1000 supporters derrière nous à Reims. On sait qu’ils sont déçus mais on veut montrer qu’on a besoin d’eux ».

Sur le cas Tolisso

« Tolisso est en train de très très bien travailler comme les autres ! Pourquoi il n’était pas capitaine à Reims en l’absence de Lacazette ? Parce que je ne savais pas qu’il était vice-capitaine jusque là…»

Sur l’importance de Lacazette

« Je n’aime pas parler d’un joueur plutôt qu'un autre. Bien sûr, certains ont fait des grandes choses, mais ils ne doivent pas etre le seul à porter le poids des responsabilités. Il faut faire les choses ensemble. J’attends d'Alex ce que j’attends de tous : disponibilité, humilité, volonté, envie de faire un grand boulot. Onze commencent, cinq vont rentrer. On a besoin de beaucoup de leaders. Parler d’un ou deux joueurs ne suffit pas. »

Sur l’état de la pelouse

« Dès qu’il y a un problème, il y a une solution. Elle ne sera pas bonne, on a demandé de la rendre meilleurs. Elle ne sera pas bien pour les deux équipes. »

