OL : Grosso tente de positiver après Lorient et fait une annonce pour la trêve

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Scénario incroyablement décevant pour l'Olympique Lyonnais, cet après-midi face à Lorient (3-3). Menés d'entrée, les Gones ont réussi à renverser les Merlus en première période pour mener 3-1. Mais, passés à cinq en défense, ils ont craqué après la pause et se sont faits rejoindre. Ils laissent la dernière place du classement à Clermont (battu 2-4 à Montpellier mais le match a été arrêté après que le gardien auvergnat a été victime d'un pétard) mais la déception est tout de même présente.

"Pendant la trêve, on va travailler sur tout"

En conférence de presse, leur entraîneur, Fabio Grosso, a essayé de positiver : "On a fait de très bonnes choses. Il y a eu une volonté commune de faire un résultat et après, on a un peu lâché. On peut repartir avec plus de points de ce match mais je veux garder le positif. Les petits détails font la différence. Maintenant, je ne crois pas beaucoup en la chance. On doit la chercher. Pour le moment, on est là et on joue le maintien. Je veux remercier les supporters, qui ont mis une ambiance extraordinaire. Pour l'instant, on est là. On mettra du temps à sortir. Il faut prendre des points. Je ne regrette pas mon choix (de la défense à cinq pour finir). Le match est fini, il faut regarder de l'avant. Pendant la trêve, on va travailler sur tout : le mental, le physique, la technique...".

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris

Grosso : "Pendant la trêve, on va travailler sur tout : le mental, le physique, la technique..." #OLFCL pic.twitter.com/ZQxFpSOwz1 — Alexandre Corboz (@AlexCorboz) October 8, 2023

Podcast Men's Up Life