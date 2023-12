OL : avant Nantes, Sage prône la cohésion et la patience

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Il calme tout enthousiasme lié aux bons résultats

"L’OL sera guéri quand il aura atteint son objectif de maintien en Ligue 1. L’objectif sera d’atteindre 33 ou 35 points. Les joueurs en sont conscients. Il faut continuer de se battre. Il y a plus de sourire, cela rend l'entraînement plus léger. Il faut faire attention, car le statut de l'équipe change. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif est d'atteindre environ 35 points."

Il prône la cohésion pour avoir de la joie, comme à Monaco

"A Monaco, Anthony Lopes a fait le travail qu’il fallait. L’équipe s’imprègne du nouveau scénario. Il faut s’appuyer dessus pour le revivre de la même manière. Entre la 45e et la 65e à Monaco, si les joueurs n’avaient pas fourni de tels efforts, la victoire n’aurait pas été possible. Ce n’était pas le football le plus élégant, certes, mais ça a permis de tenir la baraque. Le football s'organise autour de la joie de jouer et de la cohésion. Face à Monaco, il y a eu de grands moments de cohésion, de manière qu'il y a eu de la joie au coup de sifflet final. Sur notre but à Monaco, la célébration a été le symbole du sens collectif de l'équipe."

"Si on veut que ça se prolonge il faut être performant"

La défense à trois à l'origine du redressement de l'équipe

"Le fait d’avoir une personne de plus en défense permet d’offrir plus de champs aux milieux. Cela permet à Corentin (Tolisso) d’avoir une certaine liberté tout en épaulant Maxence (Caqueret) en cas de besoin grâce à son expérience."

Il s'attend à un match fermé contre Nantes

"Nantes a besoin de prendre des points, je m'attends à un match qui sera, par moments, très fermé, mais qui peut s'ouvrir. Et, alors il faudra être l'équipe qui marque."

Son avenir

"Je suis pragmatique et en intérim, et si on veut que ça se prolonge il faut être performant et le reste, je ne le décide pas. Le discours du club, de la famille OL, compte énormément. Le problème était face à nous, on avait les ressources pour le résoudre."

