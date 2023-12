OL : Lacazette partage son bonheur, évoque le tandem Aulas-Textor et encense Pierre Sage

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il a été LE grand bonhomme de la rencontre opposant l'OL au TFC avec un triplé, offrant du même coup aux supporters lyonnais la première victoire de la saison à domicile. Lui, c'est le Général, Alexandre Lacazette, qui, au terme de la rencontre, est venu partager son soulagement face aux médias. N'oubliant (surtout) pas de mettre en exergue le travail de l'entraîneur intérimaire, Pierre Sage.

"Ca fait du bien, vraiment. De gagner, enfin, devant nos supporters, eux qui nous poussent tout le temps. Mes trois buts ? C'est surtout important pour le collectif. Ca m'a fait du mal de voir mon club dans cette situation. Aujourd'hui, j'ai eu des ballons dans la surface que j'ai pu mettre au fond des filets. On a tous réussi à se trouver, ce qui nous avait fait défaut par le passé. On a fait un match complet, même si il y a des choses à revoir. On a vu avant le match Messieurs Aulas et Textor venir dans le vestiaire, ensemble. Ils n'ont pas pris la parole, mais ça nous a fait plaisir. Le reste, on ne s'en occupe pas. Pierre Sage ? J’ai enfin pu avoir un échange avec mon coach, il m’a montré sa confiance, m’a dit que je pouvais encore aider l’équipe même si je n’avais plus marqué depuis deux mois. Depuis que Sage est là, j’essaye de plus participer au jeu, car c’est ce qu’il me demande. J’ai aussi senti de la confiance de la part de mes coéquipiers. Dans ces moment-là, ça fait beaucoup de bien."

