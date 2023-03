OL : le club soutient Houssem Aouar après des insultes racistes

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

À l'avenir, Houssem Aouar jouera donc pour l’Algérie et non l'équipe de France. Le choix du milieu de terrain de l’OL est le sien et crée encore la polémique. Quelques jour après avoir été sifflé face au FC Nantes (1-1) et vu La Marseillaise entonnée à son égard, le joueur de 24 ans a aussi reçu des insultes sur les réseaux sociaux. L’OL a décidé de le soutenir face à cette vague de haine.

« Le football est universel »

« L’OL apporte son soutien à Houssem Aouar ainsi qu’à toutes les personnes victimes de racismes et d’actes discriminatoires en raison de leurs origines ou choix de vie et condamne la haine. Le football est universel », peut-on ainsi lire sur le compte Twitter du club rhodanien.