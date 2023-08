OL : le sort de Laurent Blanc est déjà réglé pour Strasbourg

Zapping But! Football Club OL : Lyon doit-il vendre Rayan Cherki cet été ?

A l'issue de la défaite de l'OL sur le terrain de Crystal Palace (0-2), Laurent Blanc a lâché une petite phrase aux allures de bombe qui va animer la semaine de préparation avant le déplacement à Strasbourg : « Si d'ici là il y a un entraîneur à Lyon... »

Comme le rapporte L'Equipe, le coach rhodanien n'en était plus à répondre à la question du journaliste d'OL Play mais regardait déjà l'envoyé spécial du quotidien sportif... dont l'article le matin même l'avait un peu irrité.

Textor était à Londres mais...

Même si John Textor se pose quelques questions et est un peu irrité par la préparation estivale, il n'y a aucun doute que Laurent Blanc sera sur le banc des Gones dimanche prochain à la Meinau. Le « Président » n'est même pas encore officiellement menacé et, de toute façon, son licenciement coûterait trop cher à Lyon dans cette période de deuxième partie de Mercato et avec la contrainte de la DNCG.

Toujours selon L'Equipe, John Textor, qui était présent dans les vestiaires du Selhurst Park, n'est passé qu'en coup de vent et n'a pas abordé beaucoup de sujets avec son entraîneur ce samedi soir...

Podcast Men's Up Life