OL : Textor accorde les pleins pouvoirs à Juninho et a trouvé le successeur de Cucci

Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Juninho de retour à l’OL ? Les supporters et même Jean-Même Aulas sont prêts à valider cette hypothèse, même dans un rôle obscur de conseiller du président. En attendant, la proposition a été formulée par John Textor il y a quelques jours. Et, à l’instant T, Juninho serait toujours en phase de réflexion.

Prud’homme remplace Cucci

Selon L’Équipe, le Brésilien n’a pas encore arrêté sa décision mais il sait déjà qu’il pourrait avoir des prérogatives pour aller parler dans le vestiaire et plus globalement d’avoir les pleins pouvoirs en matière décisionnelle au sein d’Eagle (mais pas à l’OL Groupe). Selon nos informations, Juninho pourrait également intervenir comme bon lui chante à Molenbeek et à Botafogo. Sa réponse est attendue dans les sept prochains jours.

Par ailleurs, Hugo Guillemet ajoute que Textor a trouvé le futur CEO de l’OL : il s’agit de Laurent Prud’homme, qui prendra ses fonctions dans quelques semaines, à la place de Santiago Cucci. Le dirigeant de 49 ans a démissionné de son poste de directeur du Groupe L’Equipe.

