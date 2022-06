OL : l'improbable blessure de Lucas Paqueta

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Après une saison éprouvante, les joueurs profitent de leurs vacances pour recharger les batteries. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour Lucas Paqueta (24 ans), le milieu de terrain de l’OL. En effet, le Brésilien va subir une opération à la main, à environ deux semaines de la reprise.

La raison : Lucas Paqueta s’est coupé en faisant du cerf-volant lors de ses vacances. « Se souvenir que les jeux d’enfants ont aussi des conséquences. Je suis allé faire du cerf-volant et je me suis coupé le doigt. Tout va bien », a écrit le Lyonnais sur ses réseaux sociaux, en postant également une photo de sa main avec un bandage. « Tout va bien, mais pour éviter tout problème de mouvement à l’avenir, je vais subir une petite intervention chirurgicale. Mais tout va bien. Lève le pouce en l’air et coupe-le ». Au moins, il garde le sourire.

Relembrar brincadeiras de criança também tem suas consequencias. Fui soltar pipa hoje e cortei o dedo. Tá tudo bem, mas pra evitar qualquer problema de movimentação no futuro, amanhã farei uma pequena cirurgia. Mas tá tudo bem. Bota no alto e me corta 😂🪁 pic.twitter.com/mfnwfP5chP — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) June 23, 2022

Pour résumer Le milieu de terrain de l’OL, Lucas Paqueta (24 ans), va se faire opérer de la main après s’être coupé en faisant du cerf-volant lors de ses vacances. Le Brésilien a rassuré les supporters lyonnais en postant un message sur les réseaux sociaux.

Adrien Deschepper

Rédacteur