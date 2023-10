OL : Lyon a contacté la LFP pour se plaindre de son bourbier !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Alors que Fabio Grosso cherche la bonne formule et s’apprête à revenir à un 4-3-3 pour la réception du FC Lorient ce dimanche, l’OL se débat de son côté avec une pelouse du Groupama Stadium qui est déjà annoncée dans un état déplorable pour ce dimanche à 15 heures.

Il faut dire qu’entre le champignon Pyricularia qui détruit la pelouse de certains stades de Ligue 1 et le passage de la Coupe du Monde de rugby, les jardiniers de Décines ne sont pas franchement aidés.

L’OL fait tout pour rattraper son terrain mais…

Le Progrès nous apprend que ces derniers ont pourtant travaillé toute la nuit de vendredi à samedi et balancés plus de 200 kg de graines pour tenter de sauver ce qui peut l’être après le passage de l’équipe de France face à l’Italie. Reste que le délai est trop court et que le terrain ne ressemblera pas à grand-chose aujourd’hui !

Conscient de cette situation, l’OL a déjà prévenu la LFP, rappelant ne pas être à l’origine d’un calendrier où il a été calé une rencontre de Ligue 1 très rapidement après une série de matchs de rugby très rapprochés…

