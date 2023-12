OL : ambiance, jeu... Caqueret dévoile ce que Pierre Sage a changé à Lyon

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

LA BONNE DYNAMIQUE DE L’OL

Le fait d’enchaîner deux victoires, ça soulage. On sait que ce n’est qu’un début et on est pas du tout là où on veut être. Mais c’est un bon début. On avait à cœur d’enchaîner après la victoire face à Toulouse.



SON POSITIONNEMENT SUR LE TERRAIN

J’ai commencé la saison en jouant un peu plus haut. Avec le deuxième coach, j’ai baissé d’un cran, et là, je suis encore redescendu, c’est là où je me sens mieux et où j’apporte le plus à l’équipe.

L’APPORT DE PIERRE SAGE

Une stabilité défensive s’est installée sur nos derniers matchs. Jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous aide. C’est dans cette zone du terrain qu’on a eu du mal au début de la saison.



L’AMBIANCE DANS LE VESTIAIRE

Ce qui a changé dans la vie du groupe, ce sont les victoires. C’est beaucoup plus facile d’être heureux ainsi. C’est la récompense de notre travail. Je pense qu’il y a un vrai caractère de la part de l’effectif. On remonte la pente petit à petit.

