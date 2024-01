OL : Ménès en remet une grosse couche sur le scandale Angoula au Havre

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Déjà très remonté sur le choix du Havrais Gaël Angoula pour arbitrer Le Havre – OL (3-1) dimanche, Pierre Ménès en a remis une grosse couche lors de son dernier « Face à Pierrot », pointant surtout du doigt la responsabilité de la LFP.

Ménès accuse la LFP pour sa faute « assez grave »

« Pour moi, c’est une faute de la Ligue de confier ce match à Monsieur Angoula, qui est né au Havre et a des attaches avec la ville normande. Quel que soit les décisions qu’il va prendre, et si c’est un peu plus en faveur du Havre comme ça a été le cas face à Lyon, voilà… Tout de suite la suspicion voire la calomnie font leur apparition. La Ligue ne peut pas se mettre dans ce genre de situations en désignant comme ça des arbitres sans y réfléchir. C’est une faute assez grave et en plus ça jette la suspicion sur Monsieur Angoula et c’est grave ! »

Si les deux cartons rouges de Jake O’Brien et Duje Caleta-Car sont plutôt logiques, les arguments présentés par David Friio (directeur sportif de l’OL) concernant les penaltys oubliés à Lyon, le manque de cohérence des décisions et de la VAR légitimement l’ouverture du débat concernant Angoula.

Mercato OM, Coupe de France, Strasbourg en progrès, Angoula le Havrais, Beckenbauer, Lorient, les favoris de la CAN, Daniel Bravo et DAZN.https://t.co/gmBl2R6Us5 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 15, 2024

