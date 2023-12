OL : Tagliafico sans langue de bois sur la saison, le maintien et l'avenir de Pierre Sage

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

La confiance retrouvée après Toulouse (3-0)

"Je crois qu'une victoire fait toujours du bien. Clairement on a besoin de plus de victoires car on est dans une mauvaise situation. Mais prendre trois points de cette manière, c'est mieux pour s'entraîner."



Le début de saison compliqué

"Je ne m'attendais pas à vivre une situation comme celle-ci. Quand je suis arrivé, c'était un club familial qui allait se battre pour être dans les places en Ligue des champions. Mais notre réalité aujourd'hui est différente, il faut jouer costaud pour s'en sortir."



Le maintien et pas l’Europe

"C'est un objectif totalement différent. J'étais préparé pour jouer l'Europe, mais j'ai aussi l'expérience d'avoir joué pour éviter la relégation. L'expérience est vitale et je pense que cela va aider à affronter la situation."

La défense à 5 de Pierre Sage

"Cela ne veut pas dire qu'on est plus solides, mais je sens qu'avec les soutiens des attaquants on peut avoir une équipe plus solide à quatre ou cinq derrière. J'ai joué dans ce système dans d'autres équipes, mais pas vraiment comme à Lyon, ce n'est pas le secteur où je me sens le mieux. On joue avec plus de verticalité à Lyon et je préfère quand on a la possession."



Le changement d’entraîneurs

"C'est la première fois où j'ai connu tant d'entraîneurs en si peu de temps. Ce n'est pas une bonne chose pour l'équipe. C'est un cercle vicieux, l'équipe fait des mauvais résultats et on change d'entraîneur. Cela va mieux, puis on rechute et rechange d'entraîneur.”

