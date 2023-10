OL – OM : la déclaration polémique de l’agent d’Anthony Lopes sur les supporters lyonnais !

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Conseiller d’Anthony Lopes, Xavier Bernain a-t-il craqué dans les colonnes du Progrès au moment d’évoquer son poulain ? On peut se poser la question puisque l’agent s’en est pris aux supporters rhodaniens qu’il ne juge pas assez reconnaissants à l’égard du Portugais.

« A Marseille, il aurait une statue, ça c’est sûr »

« J’habite près de Marseille, et chaque fois qu’Anthony vient me voir, et qu’il croise les Marseillais, ils sont très sympas avec lui, mais au stade il est sifflé. Cela dit, Anthony aurait fait à Marseille, ce qu’il a fait à l’OL, il aurait une statue, ça c’est sûr », a lâché l’agent de Lopes avant l’Olympico de ce dimanche soir.

Une sortie pas très maline car, s’il y a parfois eu des tensions (comme à Brest) impliquant Anthony Lopes et quelques supporters, le Groupama Stadium ne rate jamais une occasion de chanter les louanges de l’ancien Bad Gones à chacun de ses arrêts…

