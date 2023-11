OL, OM - Mercato : coup de théâtre dans le dossier Sampaoli à Lyon !

La folle rumeur Jorge Sampaoli à l’OL a fleuri ce week-end. Contre toute attente et afin de redynamiser son projet, John Terxtor serait enclin à miser sur l’ancien coach de l’OL, à en croire Rudy Galetti. Si ce dernier a assuré que les rumeurs au sujet d’un rapprochement avec le Pérou seraient infondées, Olé en remet une couche.

Le journal argentin confirme que la sélection sud-américaine serait bel et bien sur les rangs pour remplacer Juan Reynoso. L’actuel sélectionneur serait en instance de départ avec une dernière place en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Récemment licencié de Flamengo après de mauvais résultats, Sampaoli est libre de tout contrat.

🚨🗣️ #OL approached #Sampaoli, as a possible replacement of Grosso, to explore the room of negotiation.



❌ Despite rumors, no talks between the 🇦🇷 coach and 🇵🇪 National Team.



🔙 Weeks ago, Jorge was in contact with Ajax, which preferred van 't Schip. #Transfers @Lemos_Santos pic.twitter.com/xADzahVA0y