OL, OM - Mercato : une première offre d’un des deux Olympiques arrive pour Benrahma !

Le milieu offensif de West Ham, Saïd Benrahma, serait particulièrement suivi par la Ligue 1 cet hiver puisque l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice seraient à l'affût pour le recruter.

Mais alors que l'OM aurait démenti auprès de La Provence être intéressé par l'international algérien, l'OL devrait, lui, bientôt passer à l'action pour s'attacher les services de l'ancien Angevin, dont la valeur marchande est estimée à 22 millions d'euros par le site Transfermarkt. En effet, selon les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, les dirigeants lyonnais seraient prêts à formuler une première offre aux Hammers.

