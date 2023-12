OL : Pierre Sage évoque la hype autour de lui, les joueurs inquiets de l’accueil à l’OM

Mata (avant de retourner à Marseille) : « On a des craintes »

Présent dans le bus caillassé au Vélodrome il y a un mois, Clinton Mata reconnait une petite angoisse à l’idée de retourner à Marseille comme si de rien n’était mercredi soir : « C'est une situation délicate. On ne pensait pas rejouer ce match, et encore moins dans les mêmes conditions, comme si rien ne s'était passé. C'est un sentiment bizarre. Moi, je n'avais jamais vécu ça. Ça a été dur pour moi, et ça l'a encore plus été pour certains jeunes joueurs. On a des craintes car on nous avait déjà promis que tout se passerait bien et ça n'a pas été le cas. Mercredi, il n'y a pas de revanche. On veut juste jouer un match de football. »