OL : Pierre Sage n’épargne pas ses joueurs, les recrues laissées pour compte ?

Pierre Sage veut commencer fort l’année 2024. Hier, l’entraîneur de l’OL avait concocté une double séance hier à ses joueurs afin de préparer au mieux son 32e de finale de Coupe de France contre le CA Pontarlier. Après une coupure de 10 jours, l’heure est donc de remettre la machine en route pour ne pas tomber dans le piège franc-comtois.

Perri et Adryelson toujours pas officialisés...

Une nouvelle séance aura lieu dans l’après-midi après que l’entraîneur lyonnais et un joueur se seront présentés en conférence de presse. Pour l’heure, le site Olympique et Lyonnais fait remarquer à juste titre que Lucas Perri et Adryelson arrivés mardi à l’OL, n’ont toujours pas été officialisés par le club rhodanien.

