OL : Pierre Sage ne marque pas que les esprits

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Resteront certes deux défaites. L'une sur le terrain du RC Lens et l'autre sur celui de l'OM. Deux matches qui n'avaient pas vraiment permis à Pierre Sage, l'intérimaire du banc de touche à l'OL, de montrer de quoi il était capable. Mais comme tout le monde le sait, ça va depuis beaucoup mieux avec trois succès consécutifs face à Toulouse, à Monaco, et contre le FC Nantes mercredi dernier.

Garcia devant

L'OL est même sorti de la zone rouge, ce qui devrait permettre à Sage de rester sur le banc. Et le compte X Stats de foot rappelle que son bilan, depuis un certain Rémi Garde, se passe de toute critique. En 5 matches, il est le coach lyonnais qui a pris le plus de points, juste derrière Rudi Garcia.

Entraîneurs ayant le plus de points après 5 matchs sur le banc avec l'@OL en L1 depuis le départ de Rémi Garde en 2014 :



10- Rudi Garcia

9 - PIERRE SAGE

8- Sylvinho

8- Peter Bosz

7- Bruno Genesio

7- Laurent Blanc #OLFCN — Stats Foot (@Statsdufoot) December 20, 2023

Podcast Men's Up Life