OL – RC Lens (2-1) : dans l'euphorie, Anthony Lopes a blessé un supporter !

Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine?

Suite à la victoire de l'OL face au RC Lens (2-1), Anthony Lopes a explosé au coup de sifflet final. Se saisissant du ballon, le gardien rhodanien a balancé une chandelle en tribune avant de célébrer en compagnie de ses coéquipiers avec les deux Kops. L'histoire (normale) aurait pu s'arrêter là si le ballon mis sur orbite par le portier portugais n'avait pas blessé un supporter.

Photographe et fan de l'OL, Toma était dans la tribune avec sa petite-amie quand il a vu le ballon lui arriver dessus. La suite ? L'intéressé la raconte dans un thread lunaire après sa sortie des urgences : « Pour vous donner des nouvelles, Antho Lopes à dégagé une énorme chandelle à la 94eme, la balle est littéralement tombé sur moi et ma copine dans la tribune Est. J’ai tapé la balle avec la main pour protéger ma copine et mon poignet s’est brisé sous le choc. On m’a transporté à l’hôpital, je suis sorti à 7h du matin avec un plâtre. Demain je vais me faire opérer du poignet. La finalité c’est que je ne pourrais plus exercer mon métier (photographe) jusqu’à début 2022 .. Je suis dégoûté ».

Connaissant la réactivité de l'OL sur ce type de dossier, il est probable qu'Anthony Lopes contacte rapidement le fan concerné pour prendre de ses nouvelles...

Il m’est arrivé un truc tellement improbable jm’assoie carrément pic.twitter.com/H4o9B03Ynn — Toma (@Jesuance) October 30, 2021