OL : Sage et Cherki restent sereins, Friio explose contre l'arbitrage au Havre

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Pierre Sage : « Il y a quand même des choses positives »

« On a eu des moments difficiles dans ce match. Je pense qu’on ne l’a pas abordé du bon côté. Ensuite, le but et l’expulsion venant rapidement, les choses ont été un peu plus difficiles. En tout cas, j’ai bien aimé la réaction qu’on a eu en deuxième mi-temps avec notre capacité à combiner dans leur camp. Malgré tout, ce n’est pas suffisant. On souhaitait arriver à la 75ème minute avec l’espoir de revenir à dix contre onze, au moment où la pression psychologique s’inversait. Ce n’est pas arrivé (…) Le troisième but nous a remis la tête sous l’eau.

Je pense qu’on est malgré tout dans une situation où on est capable de redresser le niveau de l’équipe, de relever la tête. Les joueurs n’ont jamais abandonné. Même si on ne se satisfait jamais d’une défaite, il faut quand même rappeler ce point-là. Il y a quand même des choses positives dans le match (…) Ce soir, la série s’arrête mais ça ne remet pas en cause ce qui a été fait. Même quand il y a un match négatif, il faut vite relever la tête et se tourner vers la Coupe de France et la réception de Rennes ».

Friio utilise le Stade Rennais pour se payer l'arbitrage David Friio (directeur sportif), en zone mixte : « Le scénario du match s’écrit à la 15ème minute avec un tacle non maîtrisé d’Opéri sur Mata. Alors il prend bien la balle sur son tacle mais, sur sa lancée, il termine sur la cheville de Mata. Normalement il y a carton rouge et penalty. Quand on sait qu’Opéri fait une passe décisive et marque un but en pleine lucarne… Ensuite on a une action avant la mi-temps, une balle déviée au premier poteau et arrêtée par le bras d’un Havrais… Il se trouve que hier soir je regardais le match de Rennes. Il se trouve que Terrier fait une déviation au premier poteau et que Rosario touche la balle de la main… A un jour d’intervalle, il n’y a pas les mêmes décisions. A un moment donné, il faut se faire respecter car le scénario n’est pas le même. » En zone mixte, le directeur sportif de l'OL, David Friio, qui juge aussi l'exclusion de Jake O'Brien sévère, s'alarme du manque de cohérence entre les décisions arbitrales, et notamment de la VAR, lors de la défaite au Havre. pic.twitter.com/KibVYw174f — Le Progrès OL (@LeProgresOL) January 14, 2024

Cherki : « On va faire des différences »

Rayan Cherki : « Je ne pense pas qu’on a réagi tardivement mais on a réagi en seconde période après avoir pu ajuster les petites choses tactiques qui nous ont fait défaut en première période. Les deux cartons rouges nous ont fait défaut. Maintenant, en seconde période, on a eu énormément d’occasions, on aurait pu faire mieux même si à dix contre onze, c’était difficile. Le chemin est encore long.

Est-ce que j’ai râlé ? Je ne pense pas… J’ai envie que même à 1-0, 2-1, après les cartons rouges, on continue à jouer. On a des joueurs de très très grandes qualités et sur les matchs comme ça on doit continuer à jouer pour tenter de renverser la tendance. Si on continue comme ça, ça va faire la différence sur la deuxième partie de saison ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life