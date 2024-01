OL : Sage réagit à sa prolongation et fait le point sur le Mercato

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Sa prolongation jusqu'à la fin de la saison

"Fondamentalement, ça ne change pas grand-chose, c’est une officialisation qui évitera quelques questions sur le mot intérim, mais ça ne change pas le quotidien. La stratégie était de préparer l’équipe sur du moyen terme. Il faut faire des choses ensemble et insuffler un nouvel état d’esprit. J’ai beaucoup de reconnaissance pour ceux qui ont pris cette décision parce que je suis un jeune coach inexpérimenté. C’est une décision courageuse. On m’a demandé d’atteindre les objectifs avec les personnes avec qui je travaille. On s’est mis au travail avec les collègues et on essaye de faire du mieux possible."

Les propos de Lacazette après Pontarlier

"Il n’y a pas de volonté de remettre en cause quoi que ce soit. Il y a une énergie avec une nouvelle personne. Je n’ai pas vécu tout ce qu’ils ont vécu, j’étais frais, il fallait redonner de la joie dans le vestiaire. Il fallait retrouver ce qu’ils savent faire de mieux, jouer au football, et retrouver les performances pour rattraper les objectifs du club."

La bonne série actuelle

"Les choses vont très vite dans la chute, mais elles sont plus lentes dans la construction. Il faut beaucoup d’huile de coude, de la patience et de la résilience. Il faut être en phase avec les objectifs, et être solide sur les appuis. On amorce la suite avec plus de légèreté et la manière dont on va atteindre nos objectifs. C’est quelques chose que nous construisons sur les prochains matchs. Aujourd’hui, il nous manque six ou sept victoires pour se maintenir, c’est à nous d’être performant pour réduire ce délai."

Les changements d’objectifs selon la dynamique

"Je ne pense pas qu’à l’intérieur du groupe ce soit le cas, on ne parle plus de nous de la même manière. Il nous faut de gagner et pour ça, nous devons beaucoup travailler et faire les efforts. Aujourd’hui, nous avons besoin de six victoires et cinq nuls pour atteindre les trente-cinq points. On conserve donc les mêmes objectifs. C’est l’état d’esprit collectif qui va primer, nous devons attaquer et défendre ensemble. On doit gérer le scénario sur le match et c’est remis en cause à chaque fois sur le match suivant. Même si notre série se verrait s’arrêter, elle aura de la valeur et nous devrons rapidement la reprogrammer pour la suite."

Le Havre

"C’est une équipe surprenante qui aligne des joueurs et change souvent de système. À nous de faire mieux qu’à l’aller (0-0). On a l’ambition de faire de bons résultats pour conclure sur une bonne performance. Ils sont capables de faire de belles choses, ils ont un jeu offensif qui perdure d’un match à l’autre. À nous de gérer ces aspects-là et de contrer leur solidité. Nous devons avoir de l’ambition."

"On essaye d’avoir un maximum d’option avec ce mercato"

Le mercato hivernal

"Aujourd’hui, différents paramètres font que l’équipe est la même qu’avant Noël. Si les joueurs méritent d’enchainer les matchs, ils le font et pour moi, c’est naturel de fonctionner comme ça. On tient à avoir un certain respect et professionnalisme avec le staff envers les joueurs et on attend la même chose dans l’autre sens. Si un joueur veut partir, il se doit d’envoyer des bons signes envers le club. De notre côté, on essaye d’avoir un maximum d’option avec ce mercato."

Ses besoins au mercato

"L’idée est de renforcer le groupe avec des joueurs qui puissent jouer intérieur et extérieur. On veut amener de la variété dans notre jeu avec des joueurs qui soient flexibles."

Les recrues hivernales

"C’est à la fois riche et perturbant, ce sont des profils humains différents. On fait en sorte que ce soit que leur intégration soit facile et positive. On veut qu’ils expriment leur talent et qu’ils soient au même titre que les autres. On essaye d’avoir un rôle de “facilitateur”. Ils sont opérationnels, pas pour un match complet, mais pour aider l’équipe, oui. "

L'arrivée de Perri et sa concurrence avec Lopes

"Anthony Lopes est performant, il mérite sa place. Aujourd’hui, il n’y a pas d’histoire d’ancienneté ou de statut. Tout est une histoire de performance. On a échangé avec lui sur ce sujet et c’est assez clair entre nous. La concurrence a toujours existé, même si elle a été plus ou moins traitée différemment auparavant. L’idée est de faire en sorte que chacun soit à son meilleur niveau et qu’ils se tirent vers le haut les uns les autres."

Les venues d’Adryelson et Fofana

"Adryelson est un joueur très agressif qui nous amène quelques chose à l’entrainement. Ces partenaires vont devoir construire autour de lui. Malick Fofana a beaucoup de gaz, il est capable d’éliminer ses adversaires sur sa première touche de balle, il est capable de jouer plusieurs positions, il peut encore se développer, on va avoir des choses intéressantes avec lui."

Propos retranscrits par le site officiel de l'OL.

