OL - Stade Rennais : Sage affiche sa confiance et annonce une première pour Orban

Fofana sera présent, des doutes par rapport à la CAN

"Malick (Fofana) a été préservé ce matin afin de pouvoir jouer. Duje (Caleta-Car) est suspendu. On verra pour les retours de la Coupe d'Afrique des Nations. On ne sait pas encore s'ils seront là. On ne sait pas dans quelle mesure ils seront prêts."

Orban devrait aussi en être

"Tout est aligné pour qu’il puisse jouer. Il va dynamiser groupe. Il veut s’imposer. Il est très à l’aise dans la finition, c'est un vrai buteur, un joueur de surface, vif, qui se déplace sur des distances assez courtes, et enchaine vite, à l'aise de loin ou en un contre un."

"Il faut travailler plus et mieux pour jouer mieux"

Beaucoup de progrès à faire mais pas d'inquiétude

"On n'a pas été satisfait de la production en Coupe de France. Nous ne sommes pas inquiets, il faut travailler plus et mieux pour jouer mieux. Il y a beaucoup de choses à régler, notamment la capacité à mieux occuper les espaces pour mieux attaquer."

Mettre les mêmes ingrédients qu'à aller contre Rennes

"Ils gagnent beaucoup de terrain et ont un jeu très offensif. A nous de mettre la barre encore plus haute. On avait gagné le match aller grâce à un but de Jake (O'Brien). On se doit de faire valoir les arguments qu'on a construits."

