OL : Tagliafico sort du silence après son cambriolage, il glisse un indice sur son avenir

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Peu après le coup de sifflet final d'OL-Nantes (1-0), Nicolas Tagliafico a piqué un énorme sprint vers les vestiaires, le visage inquiet, car il venait d'apprendre que son domicile avait été cambriolé. Un individu s'était introduit dans son jardin avant de prendre la fuite à l'arrivée de la police. Plus de peur que de mal, et l'Argentin a posté un message rassurant ce jeudi sur ses réseaux.

Des petits coeurs rouge et bleu

"On termine 2023 avec une victoire et encore mieux, on l'a fait devant notre public", a-t-il écrit. Le tout avec des petits coeurs qui semblent indiquer sa volonté de rester à Lyon, malgré cette intrusion.

Nos despedimos del 2023 con victoria, y además lo hicimos junto a nuestra hinchada!! 🙌🏻➕3️⃣🔴🔵 pic.twitter.com/sFnEXqesoS — Nico Tagliafico (@nico_taglia) December 21, 2023

Podcast Men's Up Life