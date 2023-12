OL : Textor défend son modèle pour concurrencer le PSG et répond aux banderoles des Ultras

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Dans son entretien au Monde jeudi, John Textor est revenu sur son modèle à l’OL de la multi-propriété. Un système qui est, selon ses dires, la seule façon de concourir à armes égales avec les clubs Etats.

Il ne lit pas les banderoles des Ultras

« En France, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas à s’excuser de la domination du PSG mais il aime la compétition et sait que la Ligue 1 serait plus saine avec davantage d’adversité. Or il n’y a pas suffisamment d’Etats pétroliers sur la Terre pour alimenter toutes les équipes du monde. Alors comment faisons-nous, nous, les autres équipes de chaque championnat qui subissons la domination de l’argent illimité ? La collaboration entre différents clubs de différents pays et de différentes villes ou communautés est, à mon avis, la seule solution pour concourir contre l’argent illimité », a justifié l’Américain.

Dans ce long entretien, le Floridien a également adressé un message fort aux Ultras lyonnais, opposés à son modèle et qui parfois l’attaque à coup de banderoles. « Ce qui me plaît chez les ultras à Lyon, c’est qu’ils encouragent l’équipe pendant les 90 minutes du match, quel que soit leur niveau de colère. Mais ils protestent parce que l’équipe perd (…) Je ne parle pas très bien le français, mais je le lis bien. Sauf les banderoles. Je ne les regarde pas, car je sais que cela va être hostile ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life