OL : Textor répond à la rumeur Super League

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Le Paris Saint-Germain, Manchester United, le FC Séville, l’Atletico Madrid, Valence, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund mais aussi l'OM se sont ajoutés à la liste des opposants de la Super League. "Toutes les parties prenantes en Europe se serrent les coudes avec le même objectif... La décision de la CJUE nous rendra simplement meilleurs et plus forts", a notamment confié le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Démenti total

Et ce soir, c'est au tour de l'OL de démentir la rumeur de AS sur son intention d'intégrer le projet porté par le Real et le Barça. "L'OL exprime son attachement le plus fort à la solidarité, l'équité, la méritocratie et l'ouverture, seules garanties d'un sport juste et populaire", indique le club de John Textor sur son communiqué.

Après avoir pris connaissance de la décision de la CJUE, l’Olympique Lyonnais tient à affirmer et apporter tout son soutien sans réserve à l’ECA, l’UEFA et la FIFA.

L’Olympique Lyonnais exprime son attachement le plus fort à la solidarité, l’équité, la méritocratie et… pic.twitter.com/UodiGN6oX1 — Olympique Lyonnais (@OL) December 21, 2023

Podcast Men's Up Life