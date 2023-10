OL : Textor sort du silence après Reims et promet de faire le tri au Mercato

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

La crise n’en finit plus à l’OL mais John Textor veut montrer qu’il tient la barre et ne laisse pas Fabio Grosso seul face à la situation actuelle. Dans un communiqué, publié il y a quelques minutes, l’Américain a demandé la patience des supporters : « Je sais à quel point il est difficile pour les supporters de continuer d’apporter leur soutien, mais je n'ai d'autre choix que de vous demander de continuer à le faire - d'apporter un encouragement positif à une équipe fragile, même dans des circonstances difficiles. Il incombe à notre équipe de jouer mieux, mais la colère et la pression des supporters ne donneront certainement pas de meilleurs résultats. Cette équipe a besoin de vos encouragements, probablement plus que jamais ».

Textor se paie certains joueurs

Convaincu que Fabio Grosso « fait un travail solide », Textor a fait part de sa colère envers certains éléments de son équipe : « Certains joueurs réagissent bien au travail, tandis que d'autres ne le font clairement pas. Malheureusement, lorsque Fabio teste certains joueurs dans cette situation, il n'apprend pas toujours de choses positives, mais il apportera des ajustements en conséquence ».

Pour conclure, John Textor a promis un gros Mercato et du ménage en janvier : « Comme vous le savez, en janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l'équipe. Soyez assurés que je NE permettrai JAMAIS à ce club de perdre son prestige. Notre objectif reste de retrouver le succès cette saison. Je crois au travail de Fabio, et je crois en sa philosophie d'équipe - il trouvera les joueurs qui répondent à ces attentes, et nous grimperons au classement ».

📰 Message de John Textor aux supporters de l'OL 🔴🔵



"Le football est le football et il est parfois cruel. Malheureusement bien que le coach et l’équipe aient travaillé intensivement durant toute la semaine, nous avons perdu notre match aujourd’hui" ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) October 1, 2023

