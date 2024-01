OL : Textor veut vendre les parts de l'un de ses clubs

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Accusé par ses détracteurs de porter de trop nombreuses casquettes, lui qui possède tout ou partie de l'OL, Botafogo, Molenbeek et Crystal Palace, John Textor souhaite se débarrasser d'une ! Selon le média anglais The Independant, sa société, Eagle Football Holdings, est en négociations pour céder les 45% des parts qu'elle détient dans le capital des Londoniens.

Ce n’est pas encore fait

The Independant annonce que les discussions risquent cependant de prendre du temps car les investisseurs intéressés souhaiteraient obtenir la majorité des parts afin d'être décideurs. Quelle prenne du temps ou pas, cette décision est en tout cas une bonne nouvelle pour l'OL car elle signifie que John Textor aura plus de temps (et peut-être plus d'argent) à consacrer aux Gones.

