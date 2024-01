OL : un défenseur ne va pas se calmer face au Stade Rennais

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

C'était il y a plusieurs semaines. Un bon souvenir, forcément, pour Jake O'Brien qui, sur la pelouse du Stade Rennais, avait marqué son premier but en Ligue 1 et offert une victoire inespérée ce jour-là à l'OL en Bretagne. Les deux formations se retrouvent ce vendredi, mais cette fois à Lyon, et O'Brien, lui, revient de suspension après un carton rouge récolté sur le terrain du Havre.

"Jouer pareil"

Va-t-il pour autant changer sa façon de joueur alors qu'il est sous le coup d'un sursis contre le SRFC ? Pas vraiment, si l'on se fie à ses propos tenus en conférence de presse. ""Je n’ai eu qu’un carton depuis mes débuts à l’OL, donc je ne suis pas quelqu’un qui fait extrêmement de fautes. Je jouerai pareil."

Les attaquants rennais sont prévenus.

