OL : un départ se confirme en janvier, le meilleur buteur de L2 snobé !

Sorti des plans de Pierre Sage, qui ne l’a pas convoqué lors des derniers matchs de l’OL, Mama Baldé pourrait bien voir son prêt en provenance de l’ESTAC tourner court dès janvier. Comme il n’a pas joué avec le club aubois, le Guinéen dispose d’un panel de solutions importantes… Mais avant d’envisager son départ de Lyon, une autre échéance l’attend : la CAN.

Baldé (OL) à la CAN, pas Alexandre Mendy (SM Caen)

En effet, Baciro Candé, le sélectionneur de la Guinée-Bissau a dévoilé sa liste de 27 pour la CAN 2023 (13 janvier – 11 février) et Mama Baldé fait bel et bien partie du groupe… Contrairement à Alexandre Mendy (SM Caen), pourtant auteur d’une grosse saison en Ligue 2 (12 buts en 18 matchs) et dans une bien meilleure dynamique.

Un choix curieux qui ne fait pas les affaires de l’OL pour le coup…

