OL : un nouveau renfort se fait sentir pour Grosso

Un nouveau besoin à l’OL se fait sentir auprès de Fabio Grosso. Selon Nicolas Puydebois, John Textor devrait réfléchir à recruter un renfort capable de servir d’autorité au-dessus de son entraîneur, histoire de faire le lien entre a direction sportive et le vestiaire des Gones.

« Il faut quelqu’un qui représente le club, avance l’ancien gardien de l’OL sur le site Olympique et Lyonnais. Il faut quelqu’un qui représente l’institution, qui transmette le message de la direction aux joueurs. Il faut qu’il soit présent, garant de la vraie autorité, une personne neutre et objective, un étage supérieur dans la hiérarchie. Il faut de la présence. Si Santiago Cucci prend le poste, très bien, mais en a-t-il les compétences footballistiques ? Aujourd’hui, il est dans l’ombre, on ne le laisse pas s’exprimer. Si Textor nomme un dirigeant avec ce titre, il faudra que celui-ci soit objectif sur la situation, sur les défauts actuels, le travail à accomplir. »

L'OL n'envisage pas un tel renfort pour l'instant

Nos confrères d'Olympique et Lyonnais précisent que la tendance au sein de l’OL n’est pour l’heure pas à un changement à ce sujet.

