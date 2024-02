OL : une autre bonne nouvelle est tombée pour Benrahma !

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

C'est connu, à toute chose, malheur est bon. Ainsi, le décalage de 24 heures de l'arrivée de Saïd Benrahma à l'OL a eu un effet positif inattendu. En effet, le milieu offensif algérien a écopé d'une suspension de trois matches après une expulsion avec West Ham. Il avait déjà purgé une rencontre. S'il était passé à Lyon dès jeudi, il n'aurait donc pas pu jouer contre Marseille dimanche et à Montpellier la semaine suivante.

Il sera opérationnel pour le déplacement à Montpellier

Mais il est resté un joueur des Hammers jusqu'à vendredi en fin de journée. Or, ceux-ci ont affronté Bournemouth (1-1) jeudi soir ! Par conséquent, Benrahma a purgé un deuxième match de suspension et sera donc opérationnel pour le déplacement à la Mosson dans huit jours ! Une bonne nouvelle pour les Gones mais aussi pour le joueur, qui doit avoir très envie de montrer que l'OL a bien fait de miser gros sur lui (6 M€ de prêt, 14,4 M€ d'option d'achat et 10% d'intéressement sur une plus-value) !

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Tout vient à point à qui sait attendre ...



Bienvenue Saïd 🔴🔵 pic.twitter.com/RHHHsCfB6r — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024

Podcast Men's Up Life