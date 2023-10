OM - OL : la nouvelle photo choc de Fabio Grosso après l'agression

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Depuis hier et l'incroyable attaque du bus de l'OL par des supporters de l'OM qui a conduit au report de l'Olympico, les réactions se multiplient. On ne sait pas encore quand sera joué le match mais on devine que les sanctions seront exemplaires. Car depuis deux ans, il y a eu trop de débordements en tous genres dans les stades de Ligue 1 et il faut en finir avec cette violence qui, hier, s'est matérialisée par de profondeurs coupures sur le visage de Fabio Grosso après qu'une bouteille de bière ait explosé une vitre du bus lyonnais.

Des blessures importantes

Le visage ensanglanté de l'Italien a fait la Une de L'Equipe et de La Provence. Après avoir reçu des soins, il avait un gros bandage autour de la planète, ce qui ne permettait pas de mesurer l'importance de ses blessures. Mais un cliché diffusé par Sky Sport ce lundi est tout à faire parlant. On voit l'importance des coupures à la paupière gauche et juste au-dessus. Et on se rend compte à quel point cet acte complètement fou aurait pu avoir des conséquences encore plus dramatiques pour l'entraîneur lyonnais...

Nouvelle photo de Fabio Grosso qui a subi 12 points de suture.



Grosse force à lui. 🙏



(@SkySport) pic.twitter.com/JMZOTOo8eg — Footballogue (@Footballogue) October 30, 2023

